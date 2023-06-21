



Пригожин: враг под Токмаком, людей нет, оружия нет, ВСУ - в Голой Пристани

Евгений Пригожин прокомментировал обстановку на фронте, которая складывается после начала контрнаступления ВСУ. По его словам, киевский режим доставляет российской армии серьезные проблем



Пригожин говорит, что украинским военным удалось занять территории, где еще недавно стояли ВС РФ. К ним относятся Пятихатки, Урожайная, северная часть Работино и село Садовое. Также противник начинает форсировать Днепр, а в Голой Пристани уже появляются регулярные войска Украины. Кроме того, Россия сталкивается с потерями, которые стараются не озвучивать общественности, добавил Пригожин.



Пригожин сказал: "Войска надо восполнять, солдат не может один воевать. Он не может воевать, когда в подразделениях недостаток личного состава 50-60%. Он не может один устоять на рубеже, на котором должны стоять двое или трое. Все эти цифры тщательно скрываются".



Основатель Вагнера предупредил: "Когда беда придет, мы можем остаться без армии и без России".



В z-каналах опровергли информацию Пригожина, и утверждают, что "небольшие украинские ДРГ" "появились только в районе дач, но сама Голая Пристань - полностью под российским контролем".