



Пригожин: "вагнеровцы" покинут позиции в Бахмуте

"Вагнеровцы" уйдут с позиций в Бахмуте, отдав их подразделениям министерства обороны России.



Такое заявление сделал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - отметил он.



Пригожин пояснил, что принят такое решение из-за дефицита боеприпасов у его наемников.



"Я вывожу подразделения, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - добавил он.

