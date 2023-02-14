



Пригожин: В ближайшее время взять Бахмут не удастся

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что в ближайшее время взять Бахмут (Артемовск) не удастся. Такое мнение он высказал сегодня, 14 февраля, комментируя информацию о том, что «музыканты» заблокировали полторы тысячи человек на севере этого города.



«Не понимаю, откуда берется эта чепуха, — заявил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба. — По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем».



Он отметил, что «на сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои», «никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет».

«Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще непонятно», — пояснил Пригожин.



«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка, — отметил основатель ЧВК. — Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла. Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем — зайти не можем. Желающих всех приглашаем: „Вперед, берем автоматы и побежали „окруженного“ противника за задницу хватать!“».

