



Пригожин: в Бахмуте нет украинских военных

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что в Бахмуте якобы не осталось "ни одного" украинского военного.



Таким образом он ответил на запрос о комментарии от издания "Глас народа".



В частности, редакция спросила Пригожина предоставить реакцию на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил на саммите G7 о том, что Бахмут не был взят российскими наемниками, а в некоторых районах по-прежнему находятся украинские военные.



"В Бахмуте нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных... Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра", - ответил Пригожин.



