



Пригожин снова выводит "вагнеровцев" из Бахмута

Наемники ЧВК "Вагнер" начали выход из Бахмута, и полностью покинут город до 1 июня. Об очередном выходе в очередной раз заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в четверг, 25 мая.



"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", - цитирует Пригожина его пресс-служба.



Главный "вагнеровец" записал 3-минутный ролик, в котором обсуждает так называемый "выход" из города, призывает своих "вояк" не спешить и выводить по одной единице техники. Пригожин говорит, что его "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.





Впрочем, как показывает практика, верить террористу Пригожину по поводу выхода из Бахмута не стоит, поскольку он уже неоднократно делал подобные заявления.



До этого, 10 мая он уже "покидал" Бахмут якобы из-за нехватки боеприпасов чего в итоге не произошло, напоминает РБК-Украина. Теперь же, как он и "анонсировал" 25 мая "вагнеровцы" начинают уходить из города. Но это опять же, по словам террориста Пригожина.