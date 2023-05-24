



Пригожин рассказал о потерях "вагнеровцев" в Бахмуте

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о потерях среди его наемников в Бахмуте.



Соответствующее заявление он сделал в одном из последних интервью.



По словам Пригожина, потери в Бахмуте превышают те, что были в Афганистане. При чем, как среди зэков, так и среди контрактников.



"В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас в Бахмуте. Одновременно у меня было 30-35 тысяч на передке. За время проведения "операции" я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло так же, как и тех, кто пришел к нам по контракту. Примерно еще 20% - это те, кто ранен", - сказал он.

