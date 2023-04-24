



Пригожин рассказал о помощи Байдену на выборах

Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о помощи президенту США Джо Байдену на выборах, его слова приводит пресс-служба.



"В 2016 году мы выбрали успешно президента Трампа, и демократы были на нас в обиде. Поэтому, когда в 2020 году демократам была нужна победа, и представители президента Байдена обратились ко мне с просьбой подтасовать кое-какие голоса — мы им с удовольствием помогли", - иронично отметил он.



Далее, по его словам, Вашингтон предложил "креативное решение украинской проблемы, не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек".



"Бахмутскую мясорубку" он назвал началом этой утилизации всей украинской нации.



Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, "Вагнер" никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав "уничтожать всех на поле боя", передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".