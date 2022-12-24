



Пригожин раскрыл, почему осужденные оппозиционеры не хотят на войну

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл, почему осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в "СВО".



Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.



"Для них Родина - это Россия, в которую пришли их кураторы, американцы, так, как это было в Украине в 2014 году. Пришли, поделили, раздали…У них желания общества потребления: им хочется, чтобы были красивые вещи, чтобы была колбаса вкусная. А то, что не будет страны, которая существовала до них 1 тыс. лет, - это для них безразлично", - считает Пригожин.