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Пригожин раскрыл, почему осужденные оппозиционеры не хотят на войну
24.12.2022 16:32 Ольга Белозерова

Пригожин раскрыл, почему осужденные оппозиционеры не хотят на войну

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл, почему осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в "СВО".

Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

"Для них Родина - это Россия, в которую пришли их кураторы, американцы, так, как это было в Украине в 2014 году. Пришли, поделили, раздали…У них желания общества потребления: им хочется, чтобы были красивые вещи, чтобы была колбаса вкусная. А то, что не будет страны, которая существовала до них 1 тыс. лет, - это для них безразлично", - считает Пригожин. 

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