



Пригожин прокомментировал состояние сына после удара ВСУ по Стаханову

После удара HIMARS по гостинице «Дом Жданова» в городе Стаханов (ЛНР) в Сети появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин и его сын останавливались в этом месте.



Предпринимателя попросили уточнить, не пострадал ли при атаке кто-то из его близких.



По словам бизнесмена, с его сыном все в порядке. Предприниматель призвал не беспокоиться по этому поводу.



«Не переживайте, с моим сыном все в порядке», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».