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Пригожин прокомментировал состояние сына после удара ВСУ по Стаханову
11.12.2022 09:15 Аркадий Бочаровский

Пригожин прокомментировал состояние сына после удара ВСУ по Стаханову

После удара  HIMARS по гостинице «Дом Жданова» в городе Стаханов (ЛНР) в Сети появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин и его сын останавливались в этом месте.

Предпринимателя попросили уточнить, не пострадал ли при атаке кто-то из его близких.

По словам бизнесмена, с его сыном все в порядке. Предприниматель призвал не беспокоиться по этому поводу.

«Не переживайте, с моим сыном все в порядке», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

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