



Пригожин приехал в Бахмут и просит о встрече с Зеленским

В телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появилось видео с пояснением, что его попросил распространить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

На записи Пригожин обратился к президенту Украины из Артемовска (Бахмут по-украински), который Владимир Зеленский, как сообщалось, посетил во вторник с необъявленным визитом.



Сам Пригожин сообщил, что он находится там же, в командировке.



«Сидел в штабе, сказали Владимир Александрович Зеленский подъехал, - рассказывает на видео Пригожин. - Быстро рванул в сторону Бахмута... Если обратит внимание (Зеленский), готовы встретиться в любой момент».



На видео Евгений Пригожин стоит на фоне артиллерийской установки.