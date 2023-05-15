



Пригожин предложил ВСУ координаты расположения российских войск



Газета Washington Post опубликовала материал о том, что среди сливов Джека Тейшейры была информация, которая может очень плохо отразится на Евгении Пригожине.



В конце января, когда его наемники тысячами гибли в боях за разрушенный город Бахмут, владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин сделал Украине необычное предложение.



Пригожин заявил, что если украинские командиры выведут своих солдат из окрестностей Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим знакомым в управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь в ходе войны, согласно ранее не опубликованным документам разведки США, просочившимся на платформе группового чата Discord.



В документе не уточняется, какие именно позиции российских войск Пригожин предлагал сдать.



Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз общался с украинским разведывательным управлением, известным как ГУР. Один из чиновников сказал, что Пригожин не раз предлагал Бахмут, но Киев отклонил это предложение, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.



Американский чиновник также предупредил, что в Вашингтоне существуют аналогичные сомнения относительно намерений Пригожина. Украинские и американские чиновники говорили на условиях анонимности.