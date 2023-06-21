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Пригожин пожаловался на успехи ВСУ: отданы огромные куски
21.06.2023 19:06 Алина Груднева

Пригожин пожаловался на успехи ВСУ: отданы огромные куски

Основатель ЧВК "Вагнер" пожаловался на успехи Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления.

"Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под противником. Украине отданы огромные куски. Над Токмаком в селе Садовое находятся ВСУ, и дай бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек", - сказал Евгений Пригожин.

Он пожаловался, что со стороны РФ никаких контроля, вооружения и боеприпасов нет. По словам главаря "вагнеровцев", российские военные жалуются, что им не хватает снарядов.

Более того, Пригожин утверждает, что "затыкается" любая информация относительно успехов ВСУ в ходе контрнаступления. По его прогнозам, если украинские военные займут Молочный Лиман, большинство захваченных россиянами территорий будут возвращены.

Также он утверждает, будто Вооруженные силы Украины начинают формировать Днепр, однако в публичной плоскости эта информация, как и многое другое, скрывается. Пригожин сетует на то, что россияне в один прекрасный день проснутся и узнает, что Украина вернула Крым.

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