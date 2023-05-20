



Пригожин похвастался "полным взятием" Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "полном взятии" Бахмута.



Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.



"Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября, для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя", - сказал Пригожин.



По его словам, в течение 224 дней штурмом украинского города занимались "только ЧВК "Вагнер".



"Здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ или еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", - сказал главарь наемников.



По его словам, с 25 мая ЧВК "Вагнер" будет выводить свои подразделения из Бахмута "на отдых и переподготовку". В Украине слова основателя ЧВК "Вагнер" никак не комментируют.

