



Пригожин: Подразделения укомплектованы на 40−50%, эти потери замалчиваются

ВСУ смогли захватить несколько населенных пунктов Донецкой области и движутся в сторону Молочного лимана в Запорожской области. Об этом заявил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления.



“У нас Пятихатки – под противником, северная часть Роботина – под противником, Урожайное – под противником. И это говорит о том, что противнику отданы огромные куски”, – заявил Пригожин.



По его словам, ВСУ движутся в сторону Молочного лимана, и если выйдут к нему, то “большинство территорий, которые были захвачены во время так называемой СВО, будут возвращены противнику”.



Пригожин утверждает, что украинские военные начинают форсировать Днепр, а в Голой Пристани появляются не только ДРГ, но и регулярные украинские войска.



“И все это скрывается от всех. Россия проснется в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации”, – утверждает Пригожин.



Он вновь заявил, что в российской армии не хватает боеприпасов и вооружения, среди личного состава – большие потери.



“Подразделения укомплектованы на 40−50%”, – заявил Пригожин.



По его словам, “ценой “спецоперации” становится “тотальное” уничтожение российской армии, но руководство занимается “подтасовкой фактов и отправляет в Москву красивые доклады”, обманывая “верховного главнокомандующего и российский народ”.



“Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные потери и проблемы, которые замалчиваются”, – утверждает Пригожин.