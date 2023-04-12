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Пригожин отверг причастность ЧВК "Вагнер" к жестокой казни бойца ВСУ
12.04.2023 18:04 Алина Груднева

Пригожин отверг причастность ЧВК "Вагнер" к жестокой казни бойца ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "не нашел подтверждений" того, что его боевики причастны к обезглавливанию украинского военного под Бахмутом.

Официальный комментарий опубликован пресс-службой компании "Конкорд".

В частности, журналист The Daily Beast попросил Пригожина прокомментировать видео, которое, по утверждениям, было снято под Бахмутом.

"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", — сказал Пригожин.
 

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