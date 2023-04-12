



Пригожин отверг причастность ЧВК "Вагнер" к жестокой казни бойца ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "не нашел подтверждений" того, что его боевики причастны к обезглавливанию украинского военного под Бахмутом.



Официальный комментарий опубликован пресс-службой компании "Конкорд".



В частности, журналист The Daily Beast попросил Пригожина прокомментировать видео, которое, по утверждениям, было снято под Бахмутом.



"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", — сказал Пригожин.

