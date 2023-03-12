



Пригожин объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер” , воюющей на стороне России, сделал диковинное заявление о том, что он намерен баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Это выглядело как насмешка над постоянной нехваткой боеприпасов, с которой сталкиваются его силы, пишет Newsweek.



Словно запуская изюминку для шутки, Пригожин сказал, что у него есть “политические амбиции“ на следующий год и что “я решил баллотироваться в президенты в 2024 году“.



Одетый в боевую экипировку и обращаясь к камере из неизвестного места, где была слышна стрельба, он сделал драматическую паузу, прежде чем уточнить, что хочет баллотироваться в “президенты Украины“.



Отсутствие украинского гражданства и руководство жестокой борьбой с киевскими войсками в Бахмуте — это лишь два признака того, что заявление Пригожина является насмешливым.



Но он сказал, что если он победит действующего Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, “тогда все будет хорошо“ и что “боеприпасы не понадобятся“.



Неоднократно жаловавшись Министерству обороны России на нехватку боеприпасов для боя, Пригожин явно критиковал нехватку ресурсов у своих войск.

Ролик в Telegram-канале Пригожина опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко . Он написал, что “заявление призвано отвлечь внимание от его политических амбиций в России, где он мечтает прийти к власти и, возможно, стать преемником Путина“.



Пригожин вовлечен в ожесточенную борьбу с Министерством обороны России и критикует то, как Москва справилась с вторжением. Также ходят слухи, что он присматривает за Владимиром Путиным, чтобы бросить ему вызов на президентских выборах.



