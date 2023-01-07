



Пригожин об особенностях Бахмута: там есть сеть подземных городов с танками

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил стратегическое значение Бахмута в Донецкой области.



Его слова цитирует пресс-служба "Конкорд" в Telegram.



"Бахмут - это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр", - считает Пригожин.



По его словам, уникальность Бахмута заключается в его исторических и географических оборонных возможностях. Основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что город поделен на несколько частей водными преградами, а окрестности представляют собой комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Он добавил, что ландшафт, овраги и высоты являются природными тоннелями.



"И вишенка на торте - система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов", - отметил Пригожин.



Он подчеркнул, что на глубине 80-100 метров под землей "перемещаются танки и БМП", а запасы вооружения хранятся со времен Первой Мировой.