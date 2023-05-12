



Пригожин о ситуации в Бахмуте: Фланги сыпятся, фронт проваливается

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что подразделения Минобороны РФ оставили позиции под Бахмутом Донецкой области, что позволило Вооруженным силам Украины занять важные тактические высоты. Видео заявления распространила его пресс-служба.



По словам Пригожина, подразделения Минобороны перестали блокировать дорогу из Бахмута в тыл украинской армии – город Часов Яр.



“Только за сегодня у противника полностью освобождена дорога Часов Яр – Бахмут, которую мы блокировали, то, что называлось „окружением Бахмута“. И противник сумеет пользоваться этой дорогой, раз, а второе, он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони”, – сказал глава ЧВК Вагнер.