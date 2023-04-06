



Пригожин о Бахмуте: ВСУ никуда не уходят, нужно решить ряд вопросов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг слухи о возможном отступлении украинских военных из Бахмута.



"Скажу четко, что противник никуда не уходит, у них организована оборона внутри города", – подчеркнул он.



По словам Пригожина, чтобы российские войска имели "позитивную динамику", нужно решить несколько вопросов.



"Первый - убедиться, что наши фланги надежно защищены, второй - убедиться, что нормально организовано командование", - добавил он.



Пригожин раскритиковал российское командование, подчеркнул, что уже давно не видел Суровикина и даже не знает, "чем он там занимается".



