



Пригожин лично отдал приказы о расстрелах мирных украинцев и одобрил жестокость

Об этом рассказали Gulagu.net два экс-вагнеровца, завербованные из тюрем.



Это бывший осужденный из саратовской ИК-13 Азамат Улдаров и бывший зэк их воронежской ИК-1 Алексей Савичев. Оба были помилованы указом Путина.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что оба бывших зэка сейчас находятся в России.



Савичев рассказал, что после февральского обмена пленными между РФ и Украиной в районе Бахмута, когда уехали журналисты, он с сослуживцами получил приказ сесть в засаду.



“Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 и выше – всех сразу расстреливать без слов. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек 10 – 15-летние и 17-летние подростки”, – говорит он.



По словам Савичева, люди были безоружные, а расстреливали их за наколки, в том числе с символикой “Азова”.



“Есть приказ – зачистить дом. Кто там был – неважно. Не выполнил приказ — тебя обнуляют”, – поделился Савичев.



Вот что рассказывает Улдаров: “Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь, по приказу. То что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут. Нам давали команду зачистить и уничтожить всех. Мы шли и убивали всех – женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких – пятилетних. У меня есть начальники, командиры. Над ними есть Пригожин, который нам сказал не дать выхода никому, всех уничтожить”.



