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Пригожин - Кремлю: задачи в Украине уже выполнены, можно заканчивать
15.04.2023 03:34 Алина Груднева

Пригожин - Кремлю: задачи в Украине уже выполнены, можно заканчивать

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал Кремль завершить войну против Украины.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 14 апреля.

"Идеальный вариант - это объявить об окончании "СВО", сообщить всем о том, что Россия достигла тех запланированных результатов, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи выполнены", - сказал он.

По словам Пригожина, РФ получила "жирную точку", убив много украинцев мужского пола и запугав женскую часть населения страны.

"Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть", - добавил он.
 

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