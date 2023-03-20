



Пригожин испугался наступления ВСУ в Бахмуте и попросил помощи у Шойгу

Глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о планах украинской армии пойти в широкомасштабное наступление в районе Бахмута и попросил о помощи.



Об этом говорится в письме Пригожина к Шойгу от 20 марта, опубликованном в его телеграм-канале.



"По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля, противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО", - написано в письме.



Пригожин написал также, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение по противодействию".



Также Пригожин завил, что "Вагнер" контролирует около 70% Бахмута и "продолжает наступление для его полного освобождения".

