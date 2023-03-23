



Пригожин хочет перебросить вагнеровцев из Украины в Африку, - Bloomberg

Ситуация в Украине стала более сложной для ЧВК "Вагнера", в связи с чем ее владелец Евгений Пригожин хочет перебросить своих наемников в Африку. Об этом пишет Bloomberg.



Пригожин, которого российский политический истеблишмент рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах.



"Вагнеровцы" так и не смогли захватить Бахмут, несмотря на месяцы попыток и большие потери. При этом после недель публичных жалоб на нехватку снарядов и других припасов Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузить и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.



Источники издания отмечают, что теперь Пригожин планирует снова сосредоточиться на Африке, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.



Так, уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9-14 месяцев в Африке. При этом желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.



