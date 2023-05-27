



Пригожин грозится "освободить" еще какую-то территорию



Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о подготовке наемников к новым задачам после вывода сил из Бахмута.



По его словам, сейчас "вагнеровцев" перебрасывают в полевые лагеря для доукомплектации.



"Если не потребуется "работать" в Украине, то мы можем за несколько месяцев освободить какую-то территорию, эквивалентную примерно 20% территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной". И конечно же, эти 15-20 тысяч человек — это не весь наш личный состав", — сообщил Пригожин.



Он пообещал оставить большую часть личного состава ЧВК на территории РФ.





