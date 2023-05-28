



Пригожин: Если закончится война, мы счастливые и довольные уедем в Африку

Евгений Пригожин высказался о выводе ЧВК "Вагнер" из украинского Бахмута. Пригожин заявил, что вагнеровцы покидают город и отправляются в тыл для отдыха и ремонта техники. Позиции ЧВК будут переданы подразделениям регулярной армии до 1 июня.



"Мы выводим подразделения из Бахмута. Сегодня 25 мая, 5 утра. До 1 июня перебазируемся в тыловые лагеря, передаем позиции военным - боекомплект, позиции, все, включая сухой паек", - заявил Евгений Пригожин.



Пригожин сообщил, что после выхода из Бахмута его ЧВК переходит в полевые лагеря и пока не может раскрыть подробности, но у них нет других задач. Они проведут дополнительную подготовку в течение месяца-двух и затем приступят к выполнению новых боевых задач.



"Я думаю, что война за два месяца не закончится. А если закончится, то мы счастливые и довольные уедем в Африку на вольные хлеба. Будем там до тех пор, пока Россия вновь не окажется в опасности. Но что-то мне подсказывает, что опасность только увеличивается. Думаю, что мы останемся с вами и будем выполнять самые сложные задачи", - предположил Пригожин.



На встрече с представителями приграничных областей глава ЧВК "Вагнер" осудил организацию логистики и поддержки пограничных войск. Он также высказал идею всеобщей мобилизации, считая ее неизбежной для обеспечения необходимого числа людей в случае нужды.