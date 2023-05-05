



Пригожин: если ЧВК "Вагнер" покинет Бахмут, займем их позиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова Евгения Пригожина о том, что наемники ЧВК "Вагнер" покинут свои позиции в Бамхуте из-за дефицита боеприпасов.



По его словам, чеченцы из подразделения "Ахмат" готовы прийти на замену "вагнеровцам".



«Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения. Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад "вагнеровцев" в освобождение городов Донбасса. Если же есть нехватка, то нужно пояснить, показать, исходя из чего дальнейшую тактику подразделений "Вагнера" командиры хотя бы скорректируют, не надеясь на артиллерию", - сказал Кадыров.



Он пожаловался, что во время осады Мариуполя, из запрошенных в минобороны РФ пяти танков кадыровцы получили лишь один, и тот оказался не особо пригодным. По словам Кадырова, были проблемы и с другой техникой.



Глава Чечни раскритиковал Пригожина за то, что тот, как и наемники, снимает тела погибших и жалуется во всеуслышание через интернет. Он также сказал, что чеченским подразделениям минобороны РФ всегда шло навстречу, а "недопонимания бывают и в мирной жизни, не говоря уже о войне".



"Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место придет младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", - добавил он.

