



Пригожин: ЧВК "Вагнер" близки к взятию Соледара

Бойцы ЧВК "Вагнер" якобы близки к взятию Соледара в Бахмутском районе Донецкой области.



Такое заявление в интервью Russia News сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин.



"Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу уважаемых военкоров не давать преждевременной информации. Да, бойцы ЧВК "Вагнер" близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению", - сказал он.



По словам Пригожирна, "невзвешенные" заявления в СМИ приводят к дополнительным потерям среди российских подразделений.



"Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим", - добавил он.

