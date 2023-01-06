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Пригожин: ЧВК "Вагнер" близки к взятию Соледара
06.01.2023 13:06 Алина Груднева

Пригожин: ЧВК "Вагнер" близки к взятию Соледара

Бойцы ЧВК "Вагнер" якобы близки к взятию Соледара в Бахмутском районе Донецкой области.

Такое заявление в интервью Russia News сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

"Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу уважаемых военкоров не давать преждевременной информации. Да, бойцы ЧВК "Вагнер" близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению", - сказал он. 

По словам Пригожирна, "невзвешенные" заявления в СМИ приводят к дополнительным потерям среди российских подразделений. 

"Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим", - добавил он.
 

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