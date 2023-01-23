



Зеленский призвал побеждать с Украиной: Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам январской встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов, которая сосредотачивает внимание на политике и экономическом росте Соединенных Штатов Америки.



Глава украинского государства поблагодарил лидеров и каждого американца за понимание необходимости поддерживать Украину в борьбе против агрессора – России.



"Представители всех палат штатов услышали аргументы в пользу постоянной поддержки защиты от России, а также дальнейшего обновления Украины. Члены Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов представляют более 100 тыс. предпринимателей, обеспечивающих занятость 50% рабочей силы в частном секторе США", – напомнил Владимир Зеленский.



Президент Украины констатировал, что "глобальная свобода давно испытывает дефицит глобальных побед, и сегодня Украина вместе с Америкой и партнерами этот дефицит устраняет". "Идти по этому пути надо вместе – к победе", – подчеркнул он.



Глава украинского государства уверен: "Когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, инфраструктуры".



Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине уже удалось привлечь внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP. Morgan и Goldman Sachs.



"Ваши блестящие оборонные системы, такие как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной. Во всех сферах – от оружия и обороны до строительства, от связи к аграрному сектору, от транспорта к IT, от банков к медицине", – подчеркнул он.



"Верю, что свобода всегда должна побеждать. И приглашаю уже сейчас работать с нами", – призвал Президент Украины Национальную ассоциацию торгово-промышленных палат штатов.







