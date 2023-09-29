



Президент Украины почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский в 82-ю годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память жертв массовых расстрелов нацистами мирных жителей в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны.



"Глава государства установил лампадку к памятному знаку "Менора" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В чествовании памяти расстрелянных евреев и других жертв нацистов также приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, праведник народов мира Василий Назаренко, родственники и потомки жертв Бабьего Яра, праведников, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, раввины", - сообщили в пресс-службе президента.



Отмечается, что представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.



"Спасибо, что вы сегодня нашли возможность быть здесь, на чествовании памяти жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста. Спасибо еврейским религиозным представителям, которые молились за чествование памяти жертв Бабьего Яра", - сказал Зеленский во время общения с участниками мероприятия.



Президент отметил героизм праведников народов мира.



"Очень важно всегда помнить историю, не забывать. Потому что "Никогда снова!" - это не пустые слова", - подчеркнул глава государства.



От имени президента также были установлены корзины цветов к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и к памятникам украинской писательнице Елене Телиге и расстрелянным нацистами ромов.



