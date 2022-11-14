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Президент Латвии поддержал создание спецтрибунала для РФ
14.11.2022 08:21 Ольга Белозерова

Президент Латвии поддержал создание спецтрибунала для РФ

Президент Латвии Эгил Левитс поддержал идею о создании спецтрибунала, который займется расследованием военной агрессии РФ против Украины. 

Выступая в Бундестаге, Левитс призвал международное сообщество расследовать и провести юридическую оценку военной агрессии РФ против Украины, сообщает DW.

Президент Латвии указал, что тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину не входит в компетенцию ни одного международного суда, является "пробелом в международном праве". 

По мнению Левитса, создание специального трибунала возможно, необходима только политическая воля. 

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