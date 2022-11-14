



Президент Латвии поддержал создание спецтрибунала для РФ

Президент Латвии Эгил Левитс поддержал идею о создании спецтрибунала, который займется расследованием военной агрессии РФ против Украины.



Выступая в Бундестаге, Левитс призвал международное сообщество расследовать и провести юридическую оценку военной агрессии РФ против Украины, сообщает DW.



Президент Латвии указал, что тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину не входит в компетенцию ни одного международного суда, является "пробелом в международном праве".



По мнению Левитса, создание специального трибунала возможно, необходима только политическая воля.