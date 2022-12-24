



Президент Эстонии: "Россияне должны выбрать сторону"

Говоря о войне в Украине, президент Эстонии Алар Карис заявил, что российский народ должен выбрать сторону и не может "стоять в стороне и наблюдать за происходящим".



Об этом сообщает "Европейская правда".



"Я по-прежнему считаю, что это война Путина, но с одним дополнением: российский народ также должен выбрать сторону. Они не могут стоять в стороне и просто наблюдать за происходящим. Вот небольшое дополнение. Но понятно, что не русский народ начал эту войну, это все же администрация Путина, и она несет за нее ответственность", - заявил Карис.