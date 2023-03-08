



Президент ЕК рассказала, кто на самом деле спас Украину

Канада спасла Украину в первые дни войны. Именно эта страна внесла решающий вклад в обороноспособность Украины путем многих лет военной подготовки украинских защитников. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые несколько дней", – сказала она в своем выступлении в парламенте в Оттаве.



Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Канада, раньше многих других, в том числе европейцев, поняла важность того, что происходит в Украине, пишет Spiegel. Поэтому, начав военную подготовку украинских бойцов после российской аннексии Крыма в 2014 году, Канада тем самым внесла решающий вклад в обороноспособность Украины в начале российского вторжения в феврале 2022 года.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поблагодарила премьер-министра Канады Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи Украине. "Все, что мы сделали для Украины, мы сделали вместе", – заявила она.



Напомним, 24 февраля Канада выделила новый пакет помощи Украине на 32 млн долл.