



Президент Чехии предостерег Украину от спешки с контрнаступлением

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО, предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления, которое будет иметь ужасные последствия.



Как Павел рассказал в интервью во время визита в Лондон на коронацию короля Чарльза, во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем он призвал не "подталкивать к ускорению, пока войска не будут полностью готовы".



"Очевидно, у них все еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию. Поэтому для некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Это будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что они будут не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", – говорит Павел.



По его словам, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощности своих сил, и она не может позволить себе, чтобы нападение провалилось.



"К этому чрезвычайно много требований с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году это будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", – добавляет чешский лидер.



Павел также призывает страны Запада быть готовыми к другим результатам, кроме полной победы.



"Я считаю, что мы должны делать все, что в нашем распоряжении, чтобы поощрять украинцев и поддерживать их в достижении успеха. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", – отметил Павел.



Он также предупредил, что больше нет того элемента неожиданности, который способствовал успеху контрнаступлений на Харьковщине и Херсонщине, и что не стоит "недооценивать россиян".



"У них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она старая, возможно, в меньшем количестве, но все же у них большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов. Они не такие несостоятельные с точки зрения обороны", – подчеркнул он.



