Премьер Нидерландов пообещал помочь Украине "выиграть войну"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.



После разговора Рютте заявил, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине "не только защитить себя, но и выиграть войну".



"Украина уже почти год сопротивляется варварскому вторжению России. Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", - написал Рютте.





📞: Ukraine has held its own against Russia’s barbaric invasion for almost a year now. The months ahead are crucial. I just spoke to President @ZelenskyyUa and assured him that the Netherlands will do everything it can to help 🇺🇦 not only defend itself, but also win the war.