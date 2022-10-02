



Предотвращена катастрофа: у дамбы под Харьковом обнаружили 650 кг взрывчатки

В селе Большие Проходы Дергачевкого района Харьковской области была разминирована дамба.



Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов, в ходе работ было обнаружено значительное количество тротила, мин, а также электродетонаторы.



Болвинов рассказал, что возле дамбы были найдены 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы общим тротиловым эквивалентом в 650 килограммов.



"Последствия взрыва дамбы были бы ужасающие - затопление целых деревень и поселков", - отметил начальник полиции.



