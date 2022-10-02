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Предотвращена катастрофа: у дамбы под Харьковом обнаружили 650 кг взрывчатки
02.10.2022 09:35 Ольга Белозерова

Предотвращена катастрофа: у дамбы под Харьковом обнаружили 650 кг взрывчатки

В селе Большие Проходы Дергачевкого района Харьковской области была разминирована дамба.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов, в ходе работ было обнаружено значительное количество тротила, мин, а также электродетонаторы.

Болвинов рассказал, что возле дамбы были найдены 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы общим тротиловым эквивалентом в 650 килограммов.

"Последствия взрыва дамбы были бы ужасающие - затопление целых деревень и поселков", - отметил начальник полиции.

 

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