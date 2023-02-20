



Правозащитники: украинские беженцы в Израиле получают недостаточную помощь

Правозащитники обвинили Израиль в “отказе в адекватных медицинских и социальных услугах украинским беженцам“. Об этом говорится в отчете ASSAF, посвященном году с тех пор, как российское вторжение вызвало поток беженцев из Украины.



Организация помощи беженцам и лицам, ищущим убежища в Израиле (ASSAF), израильская некоммерческая организация, занимающаяся правами беженцев, подсчитала в воскресенье, что около 14 000 граждан Украины без еврейских корней бежали в Израиль за последний год, в дополнение к 20 000 других, которые находились в стране до вторжения 24 февраля 2022 года.



“Обе эти группы граждан Украины в настоящее время защищены от депортации в Украину и легально проживают в Израиле. Но теперь, спустя целый год, часть помощи израильского правительства, и так изначально недостаточная, прекращается“, — говорится в отчете ASSAF.



Среди помощи, оказываемой в прошлом, был доступ к услугам первичной медико-санитарной помощи в частных медицинских клиниках, медицинское страхование для лиц старше 60 лет и ограниченная квота на продуктовые талоны.



Данные обстоятельства повышают риск оскорбительного и эксплуататорского трудоустройства, торговли людьми и проституции как средства выживания, говорится в отчете. Ведь украинские беженцы могут найти работу только в 17 крупных городах. Те, кто прибыл после 30 сентября 2022 года, могут работать только 90 дней.



ASSAF заявила, что также заметила ухудшение психического здоровья беженцев и детей. Многие дети-беженцы не посещают школу и не участвуют в образовательной или социальной жизни.



“Государство Израиль должно прийти в себя. Необходимо составить карту текущих потребностей тех, кто не может вернуться в свои дома, и предоставить им необходимые услуги социальной поддержки, чтобы они могли достойно жить в Израиле“.



Немедленной реакции на отчет правительства не последовало.



