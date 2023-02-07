



Правительство Германии согласовало передачу Украине 178 танков Leopard

Правительство Германии согласовало передачу Украине 178 танков Leopard 1, сообщает издание Spiegel.



«В деле оказания военной помощи Украине федеральное правительство делает еще один важный шаг — федеральный совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard-1», — говорится в сообщении.



По данным издания, официально об этом решении будет объявлено во вторник вечером. Первые танки поступят на Украину летом, но большая часть — только в следующем году.



Ранее немецкие СМИ сообщили, что 88 танков Leopard 1 поставит германская компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.



«Леопард 1» (Leopard 1) — первый основной танк, созданный после Второй мировой войны в ФРГ. Выпускался с 1965 по 1984 год. Несколько раз модернизировался. В настоящее время эта модель не состоит на вооружении Бундесвера, так как заменена на Leopard 2, но используется вооруженными силами других стран.

