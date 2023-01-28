



Правительство Италии может выделить 2 млн евро Украине

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо.



Говорилось об углублении сотрудничества в сфере компетенции МВД Украины, усилении помощи итальянских партнеров в укреплении возможностей системы МВД, ныне задействованных как в секторе гражданской безопасности, так и в силах Обороны Украины.



Выражая благодарность за последовательную поддержку со стороны Правительства и народа Италии, Мэри Акопян отметила важность недавнего визита в Киев Министра по предприятиям и национальному производству Италии сенатора Адольфо Урсо, который анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины запланированную запланированную в Италии на март 2023 года



Отдельно речь шла о гуманитарном разминировании значительных площадей украинской территории, загрязненных ВНП и задекларированном намерении Правительства Италии выделить 2 млн евро на усиление способностей саперных подразделений ГСЧС.



