



Поврежденный фрегат "Адмирал Макаров" отбуксирован

Поврежденный в результате удара дрона российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" отбуксирован в севастопольскую гавань.



Соответствующий спутник со снимка опубликовано в аккаунте "Крым.Реалии".



Судя по кадру, фрегат самостоятельно передвигаться не в состоянии. Его тянули два буксира. При этом, в России пока что официально не комментируют информацию о его повреждениях



Что примечательно, "Адмирал Макаров" уже получал повреждения еще 29 октября прошлого года. Месяц назад его носовую и кормовую части покрасили.