Новости » События в Украине
Поврежденный фрегат "Адмирал Макаров" отбуксирован
16.09.2023 18:48 Алина Груднева

Поврежденный фрегат "Адмирал Макаров" отбуксирован

Поврежденный в результате удара дрона российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" отбуксирован в севастопольскую гавань.

Соответствующий спутник со снимка опубликовано в аккаунте "Крым.Реалии".

Судя по кадру, фрегат самостоятельно передвигаться не в состоянии. Его тянули два буксира. При этом, в России пока что официально не комментируют информацию о его повреждениях

Что примечательно, "Адмирал Макаров" уже получал повреждения еще 29 октября прошлого года. Месяц назад его носовую и кормовую части покрасили.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы