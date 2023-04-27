



Потребуется около 757 лет, чтобы разминировать все районы Украины – отчет

После полномасштабного вторжения России Украина стала самой большой заминированной территорией в мире, опередив Афганистан и Сирию. Об этом сообщает аналитический центр Globsec.



В докладе организации говорится, что наиболее заминированными территориями являются освобожденные из-под оккупации Харьковская и Херсонская области, поскольку “российские войска присутствовали там в течение более длительного периода времени”.



Около 30% территории Украины или 174 тысяч квадратных километров подверглись интенсивным боевым действиям. Под российской оккупацией остается около 18% территории страны. По расчетам Globsec, в настоящий момент существует около 500 различных команд по разминированию, в которых участвуют до пяти тысяч специалистов.



Подсчитано, что с таким количеством саперов потребуется около 757 лет, чтобы разминировать все пострадавшие районы Украины.



По данным экспертов, российские военные “устанавливают активируемые жертвами устройства на животных, трупах, двойные и даже тройные мины-ловушки на дорогах, полях и лесах”, а также намеренно выбирают сельскохозяйственные районы и угодья для минирования, чтобы сделать их непригодными для использования.



С февраля 2015 года в Донецкой и Луганской областях требовалось разминировать 16 тысяч квадратных километров, из которых семь тысяч – на подконтрольных Украине территориях. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину площадь потенциально заминированной территории стала в десять раз больше, поменялся характер боев и ВС РФ начали применять гораздо больший спектр взрывчатых веществ.



За период с 2015 по 2021 год удалось разминировать только около 415 квадратных километров земель. Это составляет почти 6% потенциально загрязненных территорий в контролируемых Украиной районах и 2,5%, если считать территории, оккупированные РФ, говорится в докладе.