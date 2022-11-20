



Потери сил РФ в Украине приближаются к 85 000 военных

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку потерь российской армии.



За минувшие сутки силы РФ потеряли 330 военнослужащих. Всего с начала войны армия России потеряла 84210 человек личного состава.



Кроме этого, российские войска потеряли:



- 2886 (+1) танков;

- 5817 (+2) боевых бронированных машин;

- 1868 (+1) артиллерийских систем;

- 393 РСЗО;

- 209 средств ПВО;

- 278 самолетов;

- 261 вертолетов;

- 1537 (+1) БПЛА;

- 480 крылатых ракет;

- 16 кораблей и катеров;

- 4371 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн.