Потери сил РФ в Украине приближаются к 85 000 военных
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку потерь российской армии.
За минувшие сутки силы РФ потеряли 330 военнослужащих. Всего с начала войны армия России потеряла 84210 человек личного состава.
Кроме этого, российские войска потеряли:
- 2886 (+1) танков;
- 5817 (+2) боевых бронированных машин;
- 1868 (+1) артиллерийских систем;
- 393 РСЗО;
- 209 средств ПВО;
- 278 самолетов;
- 261 вертолетов;
- 1537 (+1) БПЛА;
- 480 крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 4371 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн.