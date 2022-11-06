



Потери россиян в Украине: 490 человек личного состава за сутки

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 930 человек личного состава.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также за все это время были уничтожены 2 765 танков и 5 611 БМП россиян.

За последние сутки украинские военные ликвидировали около 490 человек.

Также были уничтожены: 7 танков, 10 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.