



Потери РФ в Украине в финансовом эквиваленте

В Украине подсчитали потери России за три дня войны в финансовом эквиваленте.

По данным украинских Telegram-каналов, РФ потеряла около 157,5 миллионов долларов США.

Уточняется, что речь идет только о средствах воздушного нападения, таких как крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные 5-7 сентября.

Самой дорогой оказалась крылатая ракета Х-101.

Таких ракет РФ выпустила по Украине 5 сентября шесть штук. Из них пять были сбиты. Примерная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу.

Также были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на 600 тыс долларов, два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 млн.

Кроме того, сбит ударный вертолет Ми-24 - 12,5 млн за единицу.

Помимо прочего, уничтожены три штурмовика Су-25 на 33 млн, десять беспилотников "Орлан-10" - на 1 млн долларов. Таким образом, по приблизительным подсчетам в небе за трое суток потери РФ составили 157,5 млн долларов.