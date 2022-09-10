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Потери РФ в Украине в финансовом эквиваленте
10.09.2022 16:12 Алина Груднева

Потери РФ в Украине в финансовом эквиваленте

В Украине подсчитали потери России за три дня войны в финансовом эквиваленте.

 
По данным украинских Telegram-каналов, РФ потеряла около 157,5 миллионов долларов США.
 
Уточняется, что речь идет только о средствах воздушного нападения, таких как крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные 5-7 сентября.
 
Самой дорогой оказалась крылатая ракета Х-101.
 
Таких ракет РФ выпустила по Украине 5 сентября шесть штук. Из них пять были сбиты. Примерная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу.
 
Также были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на 600 тыс долларов, два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 млн.
 
Кроме того, сбит ударный вертолет Ми-24 - 12,5 млн за единицу.
 
Помимо прочего, уничтожены три штурмовика Су-25 на 33 млн, десять беспилотников "Орлан-10" - на 1 млн долларов. Таким образом, по приблизительным подсчетам в небе за трое суток потери РФ составили 157,5 млн долларов.

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