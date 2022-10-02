



Потери РФ в Украине превысили 60 000 человек. Сводка Генштаба ВСУ

Украинский Генштаб представил сводку потерь российских сил в ходе военных действий в Украине.



По состоянию на 2 октября, с начала войны силы РФ потеряли 60 110 бойцов (+500 за последние сутки).



Кроме этого, потери сил РФ следующие:



- 2377 танков (+23);

- 4975 боевых бронированных машин (+26);

- 1405 артиллерийских систем (+8);

- 337 РСЗО (+1);

- 176 средств ПВО;

- 264 самолета;

- 227 вертолетов (+1);

- 1015 БПЛ (+6);

- 246 крылатых ракет;

- 15 кораблей и катеров;

- 3796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+10);

- 131 единица спецтехники.



