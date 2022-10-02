Потери РФ в Украине превысили 60 000 человек. Сводка Генштаба ВСУ
Украинский Генштаб представил сводку потерь российских сил в ходе военных действий в Украине.
По состоянию на 2 октября, с начала войны силы РФ потеряли 60 110 бойцов (+500 за последние сутки).
Кроме этого, потери сил РФ следующие:
- 2377 танков (+23);
- 4975 боевых бронированных машин (+26);
- 1405 артиллерийских систем (+8);
- 337 РСЗО (+1);
- 176 средств ПВО;
- 264 самолета;
- 227 вертолетов (+1);
- 1015 БПЛ (+6);
- 246 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+10);
- 131 единица спецтехники.