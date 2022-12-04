



Потери РФ в Украине: представлена статистика на 4 декабря

Силы РФ с момента полномасштабной войны потеряли в Украине около 91 150 военнослужащих личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки было ликвидировано около 550 военнослужащих, 5 танков и 2 артиллерийские системы.

Наибольшие потери РФ несет на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В целом же, россияне потеряли: 2 922 танков, 5 892 бронемашин, 1 908 артсистем, 395 РСЗО, 210 средств ПВО, 281 самолет, 263 вертолета, 1 573 БПЛА оперативно-тактического уровня, 531 крылатую ракету, 16 кораблей и катеров, 4 479 единиц автомобильной техники (включая автоцистерны с ГСМ), а также 163 единиц спецтехники.