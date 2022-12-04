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Потери РФ в Украине: представлена статистика на 4 декабря
04.12.2022 13:56 Алина Груднева

Потери РФ в Украине: представлена статистика на 4 декабря

Силы РФ с момента полномасштабной войны потеряли в Украине около 91 150 военнослужащих личного состава.

 
По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки было ликвидировано около 550 военнослужащих, 5 танков и 2 артиллерийские системы.
 
Наибольшие потери РФ несет на Лиманском и Бахмутском направлениях.
 
В целом же, россияне потеряли: 2 922 танков, 5 892 бронемашин, 1 908 артсистем, 395 РСЗО, 210 средств ПВО, 281 самолет, 263 вертолета, 1 573 БПЛА оперативно-тактического уровня, 531 крылатую ракету, 16 кораблей и катеров, 4 479 единиц автомобильной техники (включая автоцистерны с ГСМ), а также 163 единиц спецтехники.
 
 

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