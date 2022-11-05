



Потери РФ в Украине перешагнули новую психологическую отметку

Потери РФ в Украине перешагнули новую психологическую отметку в 75 000 человек.



По данным Генштаба ВСУ, с начала войны силы РФ потеряли 75440 (+ 600 за последние сутки).



Кроме этого, российские войска потеряли:



- 2758 (+8) танков;

- 5601 (+21) боевых бронированных машин;

- 1776 (+4) артиллерийских систем;

- 391 РСЗО;

- 202 (+1) средств ПВО;

- 277 самолетов;

- 260 (+2) вертолетов;

- 1462 (+12) БПЛА;

- 399 (+2) крылатых ракет;

- 16 кораблей и катеров;

- 4184 (+10) единиц автомобильной техники и атовцистерн;

- 155 единиц спецтехники.



Как заявили в украинском Генштабе, наибольшие потери за минувшие сутки силы РФ понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.