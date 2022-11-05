Потери РФ в Украине перешагнули новую психологическую отметку
Потери РФ в Украине перешагнули новую психологическую отметку в 75 000 человек.
По данным Генштаба ВСУ, с начала войны силы РФ потеряли 75440 (+ 600 за последние сутки).
Кроме этого, российские войска потеряли:
- 2758 (+8) танков;
- 5601 (+21) боевых бронированных машин;
- 1776 (+4) артиллерийских систем;
- 391 РСЗО;
- 202 (+1) средств ПВО;
- 277 самолетов;
- 260 (+2) вертолетов;
- 1462 (+12) БПЛА;
- 399 (+2) крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 4184 (+10) единиц автомобильной техники и атовцистерн;
- 155 единиц спецтехники.
Как заявили в украинском Генштабе, наибольшие потери за минувшие сутки силы РФ понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.