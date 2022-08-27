



Потери армии РФ в Украине достигли 46 500 человек

Генеральный штаб ВСУ представил сводку о потерях российских войск с начала полномасштабной войны в Украине.



Силы РФ потеряли 46 500 военнослужащих (+250 за последние сутки).



Кроме этого, армия РФ потеряла:



-1939 (+3) танков;

- 4254 (+3) боевых бронированных машин;

- 1045 (+5) артиллерийских систем;

- 274 (+2) РСЗО;

- 148 средств ПВО;

- 234 самолета;

- 202 вертолета;

- 836 (+2) БПЛА;

- 15 кораблей и катеров;

- 3165 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

- 99 единиц специальной техники.



По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки силы РФ понесли на Донецком направлении.