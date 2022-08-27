Потери армии РФ в Украине достигли 46 500 человек
Генеральный штаб ВСУ представил сводку о потерях российских войск с начала полномасштабной войны в Украине.
Силы РФ потеряли 46 500 военнослужащих (+250 за последние сутки).
Кроме этого, армия РФ потеряла:
-1939 (+3) танков;
- 4254 (+3) боевых бронированных машин;
- 1045 (+5) артиллерийских систем;
- 274 (+2) РСЗО;
- 148 средств ПВО;
- 234 самолета;
- 202 вертолета;
- 836 (+2) БПЛА;
- 15 кораблей и катеров;
- 3165 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 99 единиц специальной техники.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки силы РФ понесли на Донецком направлении.