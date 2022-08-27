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Потери армии РФ в Украине достигли 46 500 человек
27.08.2022 08:59 Ольга Белозерова

Потери армии РФ в Украине достигли 46 500 человек

Генеральный штаб ВСУ представил сводку о потерях российских войск с начала полномасштабной войны в Украине.

Силы РФ потеряли 46 500 военнослужащих (+250 за последние сутки).

Кроме этого, армия РФ потеряла: 

-1939 (+3) танков;
- 4254 (+3) боевых бронированных машин;
- 1045 (+5) артиллерийских систем;
- 274 (+2) РСЗО;
- 148 средств ПВО;
- 234 самолета;
- 202 вертолета;
- 836 (+2) БПЛА;
- 15 кораблей и катеров;
- 3165 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 99 единиц специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки силы РФ понесли на Донецком направлении. 

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