



Пострадавшие от плена или оккупации украинцы получат компенсацию и льготы

С 19 ноября вступает в силу Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".



Закон регламентирует социальную и правовую защиту граждан, прошедших через плен или находящихся в неволе у ​​оккупантов сейчас.



Как сообщает Пенсионный фонд Украины, граждане, пострадавшие от плена или оккупации, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.



Страховые взносы за весь период лишения личной свободы и в течение шести месяцев после освобождения будут выплачены за счет государственного бюджета в сроках, которые установит правительство.



Период лишения личной свободы будет учитываться в срок стажа для назначения пенсии как стаж работы во вредных условиях, что даст право на получение пенсии на льготных условиях.