



Поставки света в Украине восстанавливаются

Поставки света в Украине начали постепенно восстанавливаться после того, как россияне нанесли удар.

Уже объявили о начале восстановления в нескольких городах и обещают продолжать работу ночью.

В воскресенье, 11 сентября, россияне нанесли удар по Украине, из-за чего многие регионы страны остались без света.

В некоторых городах поставку электроэнергии возобновили, однако многие до сих пор остаются без электроснабжения.

В офисе президента Украины подтвердили, что удар нанесся по Харьковской ТЭЦ, которая является одной из самых больших в Украине.

"Россия – страна-террорист. Две крылатые ракеты попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Сейчас на месте трудятся пожарные", - сказано в сообщении.

Жителей успокоили, что работают энергетики.

По данным Укрзализныци, из-за перебоев с электроснабжением задержка имеют следующие поезда:

№1 Харьков - Ивано-Франковск - ориентировочная задержка 45 мин;

№786 Киев — Шостка — задержка 40 мин (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).

Со станции Харьков-Пас. может быть задержана отправка поездов №164 Харьков — Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков — Одесса (время отправления 21:43).