



Поставка иранских беспилотников РФ представляет угрозу и для Израиля

Политический и экономический обозреватель Цви Зильбер во время телемарафона Freedom заявил, что поставка иранских беспилотников России также представляет угрозу и для Израиля.



"Вот здесь уже появляется коренной интерес Израиля, потому что эти беспилотники и Израилем воспринимаются как очень большая угроза. У нас есть опыт, мы сбивали такие беспилотники несколько раз. Однажды даже их перехватывали, у нас есть какие-то системы", — рассказал он.



Главным вопросом остается то, что же РФ отдаст Ирану в обмен на беспилотники.



"Я думаю, что Иран мог попросить такие вещи как ядерные технологии, ракетные технологии, свободу действия на сирийско-израильской границе, где они давно уже пытаются организовать террористические действия против Израиля, но у них это не получалось именно благодаря действиям Израиля", — подчеркнул он.